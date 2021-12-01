ВИДЕО | В Мюнхене взорвалась авиабомба времен Второй мировой. Есть раненые

”Причиной взрыва вблизи от Доннерсбергербрюке стал взрыв авиационной бомбы”, — уточнили позднее в ведомстве.

В результате взрыва пострадали три человека, состояние одного из них оценивается как тяжелое, сообщили в пожарной службе Мюнхена. Там также уточнили, что бомба находилась в земле. На место прибыли саперы, добавили в службе. Издание Merkur со ссылкой на пожарных пишет о четырех пострадавших.

Взрыв произошел на строительной площадке, которая находится рядом с железнодорожными путями, передает Merkur. Как заверил глава немецкого МВД Иоахим Херрманн, бомба находилась под землей со Второй мировой войны. Снаряд весил 250 кг, сейчас следствие выясняет обстоятельства, по которым бомбу не обнаружили ранее, рассказал министр, передает радиостанция BR24. Как добавила BR24, на место взрыва прибыли более 40 полицейских, несколько пожарных машин и два вертолета полиции.

Немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn предупредил, что из-за взрыва перекрыто железнодорожное сообщение у центрального вокзала Мюнхена.