Столтенберг отказал Украине в коллективной защите НАТО, а Москве — в праве вето

Принимать решение о степени готовности Украины к вступлению в НАТО будут члены альянса, у России нет права вето в этом вопросе. Об этом, как сообщает Reuters, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран альянса.

Столтенберг также повторил в среду свое предупреждение о том, что любая будущая российская агрессия против Украины будет стоить дорого и повлечет за собой серьезные политические и экономические последствия для Москвы.

Он также сказал, что поддержка НАТО территориальной целостности Украины ”остается непоколебимой”, назвав Киев ”близким и высоко ценимым партнером”.

В то же время Столтенберг напомнил, что Украина не может рассчитывать на гарантии безопасности и коллективную оборону, которые действуют для членов блока.

”Необходимо различать партнеров и членов альянса”, — сказал генсек НАТО.

Заявление прозвучало через несколько часов после того, как президент России Владимир Путин предложил начать предметные переговоры о достижении юридических гарантий нерасширения НАТО на восток.

По его словам, Россия намерена добиваться ”надежных и долгосрочных гарантий безопасности” и в переговорах с США и их союзниками будет ”настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих любые продвижения НАТО на восток”.

Путин подчеркнул, что России нужны именно юридические гарантии, потому что западные страны не выполнили взятые на себя устные обязательства.

”Всем известно о дававшихся устных заверениях, что НАТО не будет расширяться на восток”, — отметил Путин, но, по его словам, все было сделано ровно наоборот. Президент подчеркнул, что ”законные российские озабоченности в сфере безопасности” были проигнорированы и игнорируются до сих по