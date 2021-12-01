Овечкин объяснил успешную игру ”Вашингтон Кэпиталз” в НХЛ

”Все хоккеисты хорошо понимают систему нашей игры. Вне зависимости от ситуации мы понимаем, что нам нужно делать на льду. Все четыре звена приносят пользу, что и приносит нам успех. В начале сезона у нас не все получалось из-за множества изменений в составе, но затем нам удалось поправить свою игру.