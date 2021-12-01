Овечкин объяснил успешную игру ”Вашингтон Кэпиталз” в НХЛ
Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги ”Вашингтон Кэпиталз” Александр Овечкин высказался об успешном старте команды в нынешнем сезоне в интервью официальному сайту НХЛ.
”Все хоккеисты хорошо понимают систему нашей игры. Вне зависимости от ситуации мы понимаем, что нам нужно делать на льду. Все четыре звена приносят пользу, что и приносит нам успех. В начале сезона у нас не все получалось из-за множества изменений в составе, но затем нам удалось поправить свою игру.
При этом, конечно, мы продолжаем учиться и разбираем множество игровых ситуаций. Прошло всего около 20 матчей, но в целом мы удовлетворены нашими нынешними результатами”, — цитирует россиянина официальный сайт НХЛ.
В 22 матчах сезона столичный клуб одержал 14 побед (14-3-5) и возглавляют общую таблицу лиги.