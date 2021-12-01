Главу белорусской федерации футбола выгнали из Чехии. В Эстонию он тоже не попадет

Полиция Чехии заподозрила, что Базанов с женой прибыли в страну, не имея разрешения на въезд.

В ноябре 2020 года Литва, Латвия и Эстония расширили санкционные списки белорусских чиновников, которых перечисленные страны считают ответственными за фальсификацию выборов и последующее подавление протестов в Белоруссии. Базанов был одним из тех, кто попал под эти постановления. Ему был заблокирован въезд в вышеперечисленные страны.