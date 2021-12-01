01.12.2021, 17:10
Главу белорусской федерации футбола выгнали из Чехии. В Эстонию он тоже не попадет
Фото: Scanpix
Главу Белорусской федерации футбола Владимира Базанова и его жену выслали из Чехии, куда они приехали на матч женской сборной Белоруссии против Чехии, передает Telegram-канал Фонда спортивной солидарности.
Полиция Чехии заподозрила, что Базанов с женой прибыли в страну, не имея разрешения на въезд.
Интересно, что матч Чехии и Белоруссии был отменен из-за вспышки коронавируса в белорусской команде.
В ноябре 2020 года Литва, Латвия и Эстония расширили санкционные списки белорусских чиновников, которых перечисленные страны считают ответственными за фальсификацию выборов и последующее подавление протестов в Белоруссии. Базанов был одним из тех, кто попал под эти постановления. Ему был заблокирован въезд в вышеперечисленные страны.