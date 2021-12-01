Работа в Prisma подходит каждому, предложить свою кандидатуру – проще простого!

Одним из преимуществ работы в Prisma является гибкость. «Кандидаты имеют возможность определить свои предпочтения и возможности во время собеседования. Мы очень гибки, и многие сотрудники приходят на работу в Prisma в удобное именно для них время и место. Вы можете работать днем или ночью, полный или неполный рабочий день, как вам удобно, например, по вечерам или только по выходным».

Торговля – это такая сфера, куда люди часто приходят за своим первым опытом работы. «В коллективе Prisma работает много молодежи, особенно на позициях сезонных рабочих. Мы помогаем им освоиться и даем первое представление о правах и обязанностях сотрудников. Опыт, полученный в Prisma, пригодится им не только для работы в торговле, но и в других сферах жизни», – поясняет руководитель по развитию персонала Prisma. Мы приглашаем на работу в Prisma людей с позитивным настроем и хорошей трудовой этикой. «Предыдущий опыт работы не обязателен, поскольку Prisma обеспечит необходимыми для работы знаниями и инструментами, а также даст советы о том, как каждый может выполнять свою работу наилучшим образом. Вы можете начать работать с 16 лет, необходимым условием является знание эстонского языка на уровне общения. «При необходимости Prisma предлагает бесплатное обучение языку, –говорит Ланкотс. – При приеме на работу в Prisma не имеет значения пол, происхождение, опыт или возраст – здесь рады всем! Эстонский центр по правам человека в 2020 году удостоил Prisma знаком «Мы уважаем различия» именно за то, что Prisma предлагает равные возможности для всех».