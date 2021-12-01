Ночная работа в Prisma – это возможность, а не обязанность

Руководитель по развитию персонала Prisma Пирет Ланкотс подтверждает, что работа по ночам спокойнее и разнообразнее, чем в дневную смену. «Ночью основное внимание уделяется тому, чтобы привести магазин в порядок. Сотрудники занимаются новыми выкладками, проверяют срок годности продуктов, меняют ценники и проводят инвентаризацию. Обычно в дневное время больше посетителей, так что по ночам в магазине намного спокойнее, можно сосредоточиться на выкладке товаров, – поясняет Ланкотс. – Ночная смена начинается поздним вечером и заканчивается ранним утром. Ее продолжительность составляет до восьми часов».

Круглосуточно работают пять магазинов в Таллинне, а также Narva Prisma и Sõbra Prisma в Тарту. «В определенном смысле работа по ночам в любом случае нужна для поддержания функционирования процессов в магазинах. Мы добавили к ним и обслуживание клиентов, – поясняет руководитель по развитию персонала Пирет Ланкотс. – Опыт Prisma показывает, что для ряда клиентов ночная работа магазинов очень важна. Эту возможность высоко ценят, например, спасатели и полицейские, работающие по скользящему графику, а также актеры и музыканты, рабочий день которых порой заканчивается очень поздно».

Работа в ночную смену может выполняться с неполной загрузкой, что зачастую предпочитают студенты. «Несмотря на то, что работа днем и ночью несколько отличается, опытные сотрудники Prisma ценят возможность изменить свой график в соответствии со своими потребностями. Например, студенты, которые учатся по вечерам, а по утрам свободны, работают в ночную смену. А некоторые люди предпочитают вести рабочий образ жизни по ночам и иметь свободное время днем», – говорит Ланкотс.

Рабочий график в Prisma очень гибкий. «Мы проявляем гибкость в отношении работы в Prisma. Со многими сотрудниками мы договариваемся о том, что они работают лишь несколько дней в неделю или только по выходным. Преимуществом работы в ночное время также является и оплата труда, которая по закону на 25% выше обычной», – добавила Ланкотс.