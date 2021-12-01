ФОТО | Вместе со снегом перед природной камерой RMK появились и жующие морковь олени

Оленья камера установлена на западе Сааремаа, в одном из самых густо населенных оленями регионов Эстонии. Каждый год поздней осенью на кормовой площадке устанавливают камеру, и так уже с 2014 года.

”В течение восьми сезонов мы наблюдали с помощью оленьей камеры за действиями животных в одном конкретном месте под одним и тем же углом. В этом сезоне мы установили камеру примерно в трехстах метрах дальше, в сосновом лесу, откуда она передает изображение. Камера расположена на уровне глаз среднего волка. Новое место для оленей и свежий вид для зрителя”, — сказал зоолог и фотограф природы Тийт Хунт.

С наступлением зимы животные собираются в более крупные стада, проводят день где-нибудь в лесу, а в сумерках отправляются на поиски еды. Однако, если ранняя зима принесет на Сааремаа много снега снег, то олени, нашедшие кормовую площадку, уже не будут уходить далеко от корма, они смогут там остаться на подольше.

В предыдущие годы оленьей камере удалось запечатлеть много забавных случаев. Например, однажды на кормовую площадку пришел застенчивый и встревоженный самец оленя в ”тюрбане” вокруг рогов — в них застрял приличный клубок кусочков пленки из тюка для силоса, развевающихся на ветру. Другой раз в прямом эфире можно было наблюдать, как один олень отбил ногой рог с головы другого оленя.

Вы можете наблюдать за приключениями оленей, не выходя из дома на канале Государственного леса в YouTube.

Управлением природными камерами и передачей информации занимается Тиит Хунт, его более длинные рассказы о природе можно прочитать в природном блоге RMK .