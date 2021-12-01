Управа района Ласнамяэ напоминает: выходить на лед строго запрещено

”С минусовыми температурами на некоторых водоемах появился и первый лед. До нас уже дошли сообщения из парка Тондираба, где люди выходят на лед. Не стоит рисковать здоровьем и жизнью и поэтому напоминаем, что выход на лед на водоемах Ласнамяэ категорически запрещен”, — сказала исполняющая обязанности старейшины района Ласнамяэ Ану Аус.

В этом году в Ласнамяэ первым льдом покрылись прежде всего водоемы парка Тондираба, которые хоть и не отличаются большой глубиной, но все равно опасны. Особо опасно гораздо более глубокое озеро Паэ и река пирита с быстрым течением, на лед которых выход также категорически запрещен.

Вскоре на берегу озера Паэ также будет установлен большой плакат, который будет напоминать горожанам, что нельзя выходить на лед. Если вы заметили на льду нуждающихся в помощи людей, то незамедлительно звонить по номеру 112. За нарушением общественного порядка также следит Департамент муниципальной полиции, с которым можно связаться по телефону 14410.