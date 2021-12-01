"Мы для них обезьяны".Журнал France Football обвинили в расизме
Бывший защитник сборной Франции Патрис Эвра в своем Instagram раскритиковал журнал France Football за итоги вручения приза лучшему вратарю года.
Напомним, на церемонии вручения ”Золотого мяча” голкипер ”Пари Сен-Жермен” и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма получил приз имени Льва Яшина, который вручается с 2019 года. Вратарь лондонского ”Челси” и сборной Сенегала Эдуард Менди занял в голосовании второе место. Третьим стал Ян Облак из мадридского ”Атлетико”.
”Как насчет Эдуара Менди? Конечно, речь же идет о Кубке Африки, мы — обезьяны, поэтому никто не уважает этот турнир.
Это единственные соревнования, ради которых стоит покинуть свой клуб и уехать на три недели, чтобы сыграть на Кубок, потому что в Африке у нас всегда мало времени. Но все изменится, все изменится”, — сказал Эвра.