Министерская встреча в Риге: генсек НАТО предупредил о санкциях против России из-за Украины

В первый день встречи глав МИД стран НАТО обсуждались наращивание российской военной мощи на границе с Украиной, ситуация в Белоруссии, работа НАТО по контролю за вооружениями, сообщил на пресс-конференции генсек альянса Йенс Столтенберг.

Генсек сказал, что главы МИД также обсудили возможные экономические санкции и политические меры против России в случае ”агрессии на Украине”. Министры дали четко понять, что не должно быть сомнения в том, что агрессивные действия не пройдут бесследно, отметил он. ”Мы обсудили ситуацию у восточных границ Украины, намерения России непредсказуемы. Мы призываем Россию проявить прозрачность и прекратить эскалацию”, — сказал Столтенберг.

Отвечая на вопрос о том, какие экономические действия возможны, Столтенберг напомнил, что НАТО — это платформа для консультаций, у самого альянса нет возможности вводить санкции, но он важен тем, что дает всем членам возможность координировать политику, обсуждать и определять действия, которые могут быть потом приняты странами на индивидуальном уровне. Альянс представляет 50% мирового ВВП, напомнил он: ”Поэтому важно, что мы обсуждаем экономические санкции против России”. Участники встречи также приветствовали сдержанную реакцию Украины на российские действия.

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