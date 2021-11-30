Министерская встреча в Риге: генсек НАТО предупредил о санкциях против России из-за Украины(36)
В первый день встречи глав МИД стран НАТО обсуждались наращивание российской военной мощи на границе с Украиной, ситуация в Белоруссии, работа НАТО по контролю за вооружениями, сообщил на пресс-конференции генсек альянса Йенс Столтенберг.
Генсек сказал, что главы МИД также обсудили возможные экономические санкции и политические меры против России в случае ”агрессии на Украине”. Министры дали четко понять, что не должно быть сомнения в том, что агрессивные действия не пройдут бесследно, отметил он. ”Мы обсудили ситуацию у восточных границ Украины, намерения России непредсказуемы. Мы призываем Россию проявить прозрачность и прекратить эскалацию”, — сказал Столтенберг.
Отвечая на вопрос о том, какие экономические действия возможны, Столтенберг напомнил, что НАТО — это платформа для консультаций, у самого альянса нет возможности вводить санкции, но он важен тем, что дает всем членам возможность координировать политику, обсуждать и определять действия, которые могут быть потом приняты странами на индивидуальном уровне. Альянс представляет 50% мирового ВВП, напомнил он: ”Поэтому важно, что мы обсуждаем экономические санкции против России”. Участники встречи также приветствовали сдержанную реакцию Украины на российские действия.
Россия стала центральной темой встречи министров иностранных дел стран НАТО в Риге еще до ее официального начала.
Утром 30 ноября министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил агентству Reuters о необходимости постоянного военного присутствия США в стране для сдерживания России.
”Нам нужна дополнительная международная помощь. Мы хотели бы иметь постоянное (военное) присутствие США в нашей стране. А морская и противовоздушная оборона в основном сводится к таким системам, как Patriot”, — сказал он.
За день до этого Пабрикс сопровождал генсека НАТО Йенса Столтенберга в ходе его посещения многонациональной боевой группы альянса под руководством Канады в латвийском лагере Адажи. По итогам этого визита Столтенберг заявил, что силы группы помогают ”сдерживать агрессию и сохранять мир”. Аналогичные слова поддержки генсек НАТО высказал и по итогам встречи с латвийским президентом Эгилсом Левитсом. Возможность расширения присутствия по линии НАТО генсек альянса публично не комментировал.
При этом уже днем 30 ноября глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном отверг обращение своего коллеги к Вашингтону, заявив, что страна не нуждается в дополнительных гарантиях безопасности.
”США взяли на себя очень сильные обязательства по обеспечению нашей безопасности, и, откровенно говоря, нам не нужны новые обязательства, потому что те, что у нас есть, уже очень сильны”, — сказал он на совместной с Блинкеном пресс-конференции. Ринкевичс напомнил, что в Латвии уже присутствуют войска США на ротационной основе, а в Польше действует возглавляемый США батальон НАТО. Блинкен же заявил о ”железной” приверженности Вашингтона безопасности стран Балтии.