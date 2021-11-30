Лукашенко решил поехать с Путиным в Крым и признать полуостров российским

Александр Лукашенко заявил в интервью гендиректору информагентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, что аннексированный РФ Крым стал "российской территорией" после проведения на полуострове "референдума". "Крым де-факто - это российский Крым. После референдума и де-юре Крым стал российским", - приводит его слова государственное агентство БелТА во вторник, 30 ноября.

Лукашенко также сообщил, что собирается посетить Крым и что на этот счет уже есть договоренность с президентом РФ Владимиром Путиным, хотя точные сроки, когда могла бы состояться такая поездка, пока не определены. По словам белорусского правителя, его приезд в Крым "будет означать признание полуострова частью России".

Аннексия Крыма

Российская Федерация аннексировала украинский полуостров Крым в конце февраля - начале марта 2014 года, напоминает DW. Бойцы российских спецподразделений в форме без опознавательных знаков блокировали здания Совета министров и Верховного совета Автономной Республики Крым, а затем взяли под контроль территорию полуострова.

16 марта в Крыму прошел инициированный Москвой так называемый "референдум о статусе Крыма", после которого украинский регион был аннексирован Россией. В декабре 2016 года Генассамблея ООН приняла резолюцию, в которой РФ обозначена как "оккупирующая держава", а полуостров - как "временно оккупированная" территория.