Кто такие вырусцы и как им удалось сохранить свой язык и культуру до наших дней?(3)
Каким историческим наследием может похвастаться Вырумаа? В чем особенности этнической группы выру? И сколько человек владеет выруским языком? Об этом рассказывается в новом материале блога ”Горизонты Эстонии”.
Исторический или старый Вырумаа или Выромаа (если кто-то произносит ”Выромаа”, то значит, он — уроженец западной части) — это обширный регион в Южной Эстонии, отличающийся культурным и языковым своеобразием.
Как официальная административная единица уезд Выру существовал с момента своего образования в 1780-е годы. Начиная с 1920-х годов границы Вырумаа неоднократно менялись, и для того, чтобы различать, так сказать, выруязычное культурное пространство и современный Выруский уезд, в обращение ввели понятие ”исторический Вырумаа” и/или ”старый Вырумаа”, представляющий собой территорию в 4200 кв. км. По данным переписи 2013 года, в этом регионе проживает немногим менее 70 000 человек, из которых более половины говорят на выруском языке. Вообще, выруским языком владеют около 75 000 человек, так как со времени значительная часть вырусцев по разным причинам переехала в другие регионы Эстонии.
Несмотря на то, что за последние сто лет в старом Вырумаа прошли многочисленные административные реформы, можно с полным правом, опираясь на результаты проведенного в 1998 году институтом Выру исследования, утверждать, что исконность этнической группы выру, или оседлость по меньшей мере трех поколений, является для вырусцев наряду с владением выруским языком одним из важнейших маркеров идентичности. Местным считается только тот человек, который живет в своей родной деревне с незапамятных времен, то есть в ней он родился, вырос и состарился.
Выруское движение
В конце 1980-х годов, когда начался распад Советского Союза, а в Эстонии набирала обороты поющая революция, кульминацией которой стало восстановление независимости, на юге страны началась, так сказать, эпоха пробуждения, инициаторами которой стали вырусцы и сетусцы. Хотя общественность косо смотрела на выруский язык, считая его использование признаком необразованности, он как домашний язык оставался в обиходе и в годы советской власти.
Уроженцы Вырумаа, представлявшие интеллигенцию, не желали мириться с тем, что их язык и культура отодвинуты на второй план и обречены на вымирание. В 1990-е годы в библиотеке Тартуского университета по четвергам начали собираться вырусцы, ставшие своего рода духовным ядром выруского движения. Их усилия, направленные на пропаганду выруского языка и культуры, увенчались созданием в 1995 году Выруского института. Образованный в конце 1980-х годов Фонд выруского языка и культуры издал хрестоматию на выруском языке и приступил к составлению азбуки, которая вышла в свет в 1999 году. Одна из основных задач школьной литературы — повысить престиж выруского языка.
В 1989 году в местечке Кайка впервые прошел Kaika suveülikool — Кайкаский летний университет. В Таллинне активно действует созданное в 1990 году общество Talina võro.
С 1987 года проводится детский литературный конкурс на выруском языке.
Гений места
Так называемый гений места (природное и культурное наследие) Вырумаа весьма колоритен — длинный список ”самых-самых” примечательных объектов впечатляет. Вот лишь несколько примеров.
В Вырумаа в двух километрах на юго-восток от хутора Наха в Карисёэди находится самая южная точка Эстонии. Жаль только, что от деревни Наха, в которой я еще студенткой проходила в 1990-х годах практику, остались одни воспоминания.
Как известно, самой высокой точкой в странах Балтии является Суур-Мунамяги, на вершине которой установлена смотровая вышка, построенная в 1939 году и к настоящему моменту реконструированная. Кстати, это уже пятая смотровая вышка, первую построили на Мунамяги в 1812 году, якобы опасаясь вторжения наполеоновских войск. Бесспорно, для
эстонцев Мунамяги является национальным символом и каждый уважающий себя эстонец, разбуди его посреди ночи, продекламирует стихи поэта Юхана Кундера (1852-1888): „Kui siit pilvepiirilt alla vaatan üle õitsva Eestimaa…” (”Когда отсюда из-под облаков я смотрю на цветущую Эстонию…”).
В Вырумаа протекает самая длинная река Эстонии — Выханду. С древних времен ее считали священной, и в верхнем течении ее называют Пюхайыги (буквальный перевод — Святая река). Согласно народному поверью, в реке обитал священный гром (молния), которому молились и приносили жертвы, выпрашивая хороший урожай.
В Вырумаа растет самое старое в Эстонии дерево — дуб Тамме-Лаури, которому почти 800 лет; широко известны метеоритные кратеры Илуметса; на реке Ахья в Таэваскода можно увидеть девонские обнажения песчаников, в том числе пещеру Эмалятте; Рыуге знаменито уникальным по своей глубине и протяженности каньоном Хинни.
Выруский дух и культурное наследие
В свое время славный сын Вырумаа фольклорист и общественный деятель Якоб Хурт (1839-1907) инициировал массовое движение по сбору эстонских народных песен, легенд, поверий и преданий. Хурт систематизировал собранный волонтерами материал, легший в основу богатейшего фонда эстонского фольклора и давший толчок к созданию Эстонского национального музея.
В Вырумаа в Мынисте расположен старейший в Эстонии музей под открытым небом. В местечке Урвасте можно побывать в тематическом парке ”Покумаа”, созданному благодаря писателю и художнику Эдгару Вальтеру, придумавшему сказочных героев поку. В этом парке учат любить и беречь природу.
Могут вырусцы похвастаться и собственной ”нокией” — уникальной выруской гармошкой, получившей свое название по имени мастера по изготовлению гармоник Аугуста Теппо (1875–1959). Выруская гармошка Теппо включена в список духовного наследия Эстонии. В этот же список внесена и ярмарка, которая проводится в день Св. Симона (28 октября) в деревне Линдора на границе Вырумаа и Сетомаа. Ярмарка в месте пересечения важнейших местных дорог проводится уже лет сто, а то и больше. И, наконец, венчает длинный список выруская баня по-черному, внесенная в 2014 году в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
Заметная роль в культурном ландшафте Эстонии принадлежит также стихам и прозе на выруском языке. Эстонский поэт, писатель, фольклорист Фридрих Рейнгольд Крейцвальд, работавший городским врачом в Выру, успевал не только лечить местных жителей, но и собирать и записывать народные сказания и песни. Это он обработал народные сказания и издал эпос ”Калевипоэг”.
Вырусцы спокойно и уверенно занимаются своими делами: вывешивают в красные дни календаря свой флаг, издают свою газету Uma Leht (букв. Своя газета), проводят свой певческий праздник Uma Pido (букв. Свой праздник), торгуют через онлайн-магазин Uma Puut (букв. Свой магазин) своими товарами, гордятся знаком Uma mekk (букв. Свой вкус), которым отмечены исключительно вырумааские товары, и делают еще немало добрых и хороших дел.
В вихре перемен, выпавших на нашу долю в XX веке, вырусцы сумели сохранить свою культурную и языковую идентичность. История Вырумаа и вырусцев — это история выживания и сохранения малых языков и культур, модель, служащая примером для всех нас.
Дуб Тамме-Лаури — самое большое (высота 17 м, обхват ствола 8 м) и самое старое дерево Эстонии — растет в Вырумаа в Урвасте, на земле хутора Тамме-Лаури. Дуб Тамме-Лаури был изображен на эстонской 10-кроновой купюре.
Марью Кыйвупуу — фольклорист, старший научный сотрудник Института гуманитарных наук Таллиннского университета.
Публикуется в сокращении с согласия автора. Полный текст статьи читайте в журнале ”Горизонты Эстонии 2021”.