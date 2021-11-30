Отец известного финского игрока возглавил эстонскую футбольную команду

Алексей Борисович Еременко родился в Новочеркасске (Ростовская область) в 1964 году. Выступал за местные СКА и "Ростсельмаш", а также за московские "Спартак", "Торпедо" и "Динамо" в чемпионате СССР. В 1990 году уехал в Финляндию, где поиграл за ОЛС, "Яро", ХИК, "Якобстад" (играющим тренером). Также провел по сезону в греческом "Атинаикосе" и норвежском "Тромсё".

Тренерскую карьеру он начинал в финских клубах, 3 года в "Якобстаде" и 7 лет отдал клубу "Яро", потом уехал на год в Казахстан, тренировать "Шахтер" из Караганды. Дальше был армянский "Пюник". Потом Алексей вернулся на год в Финляндию и тренировал СИК из Сейняйоки. Последним клубом, где работал Алексей Ерёменко, был "Спартак" из Юрмалы.

Алексей Еременко в качестве зрителя посетит последнюю игру сезона в Таллинне против "Легиона". Тренировочный процесс и подготовка к следующему сезону начнется уже после новогодних праздников.