Продукты сурими — открыли ли мы их ценные свойства?

Технология производства разработана японцами

Сурими изготавливаются на основе передовых японских технологий. При переработке сырья очень важно, чтобы рыба была свежей, поэтому сурими обычно готовят на рыбоперерабатывающих судах или на находящихся на берегу предприятиях по переработке сразу после вылова рыбы. Сначала рыба потрошится, филе измельчается и несколько раз промывается чистой холодной водой. Таким образом, в белой массе сурими сохраняется самое ценное в рыбе - высококачественные нерастворимые в воде протеины. Производители сурими шутят, что в сурими больше рыбы, чем в самой рыбе. Для приготовления одного килограмма сурими нужно 4–5 килограммов рыбы!

По словам Лореты Стонкиене, менеджера по развитию продуктов и технологий Vičiūnai Group, сурими очень богат белком, и этот продукт также содержит все необходимые человеку аминокислоты. Кроме того, сурими отлично подходит для снижения уровня холестерина и насыщенных жирных кислот в пище, при этом повышая в ней содержание белка.

Польза рыбного белка для нашего организма

Продукты сурими являются источником высококачественного белка, так как сурими готовят из свежей белой рыбы, пойманной в открытом море: хека, трески и т. д.

По словам диетологов, мясо белой рыбы низкокалорийно, легко усваивается и быстро вызывает чувство сытости. Взрослым рекомендуется употреблять 2–3 порции рыбы (одна порция – около 150 г) в неделю, поэтому продукты сурими предоставляют хорошую возможность обогатить свой рацион полезными для организма белками.

Продукты сурими не содержат холестерин, так как при производстве сурими из рыбы удаляются жиры – поэтому они подходят для людей с избыточным весом или людей, соблюдающих диету. Например, энергетическая ценность 100 г палочек сурими100 ккал, фиников – 277 ккал и одного авокадо среднего размера – 322 ккал.