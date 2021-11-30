Чемпион мира по легкой атлетике убит в перестрелке

По информации источника, Кинг поругался со своим другом, 60-летним Уилли Уэллсом, и вскоре ссора перешла в перестрелку. Когда полицейский прибыл на место происшествия, он обнаружил обоих мужчин мертвыми.

В 1983 года, на чемпионате мира в Хельсинки, Кинг завоевал золото в эстафете 4х100 метров и бронзу на дистанции 100 метров. Американец дважды входил в состав американской команды на летних Олимпийских играх (1984,1988) в качестве запасного, но в соревнованиях не участвовал.