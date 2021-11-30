ВИДЕО | Забывчивые водители причиняют заправкам ущерб на сотни тысяч евро

По данным Эстонского фонда дорожного страхования, по состоянию на 25 ноября этого года в Эстонии было зарегистрировано 479 случаев повреждения заправочных колонок (сюда относятся случаи начала движения с забытым в баке заправочным пистолетом, а также въезд в заправочную колонку), ущерб от которых составил более четверти миллиона евро. В прошлом году таких случаев было 604, а убытки составили 324 000 евро. Причем эти данные еще не включают случаи в рамках страхования каско.

Глава отдела транспортных ущербов ERGO Райдо Орулайд сказал, что компания сталкивается примерно с 50 случаями в год, когда водитель начинает отъезжать с заправки, не вынув из бака заправочный пистолет. Это классифицируется как дорожно-транспортное происшествие, и ущерб покрывается дорожным страхованием. ”К счастью, большая часть повреждений небольшая, поскольку соединение между пистолетом и шлангом спроектировано так, что в результате сильного натяжения пистолет просто отрывается от шланга. В такой ситуации нужно лишь заменить соединительный клапан, который стоит около 150 евро. Однако, если натянутый шланг ударяет по колонке и повреждает ее корпус, ущерб может достигать 1000 евро. Если такое произойдет, обязательно следует сообщить об этом в полицию или позвонить по номеру телефона, указанному на информационной этикетке колонки”, — пояснил Орулайд.

Он отметил, что в таких случаях автомобили серьезных повреждений не получают. ”Бывают повреждения краски и иногда отдельных деталей. При наличии договора каско соответствующие убытки будут компенсированы. В любом случае, прежде чем вы покинете заправку, важно сообщить об инциденте и следовать полученным инструкциям”, — добавил Орулайд, подчеркнув, что, заправив автомобиль, перед тем как начать движение, водитель должен посмотреть в зеркало, чтобы убедиться, что пистолет вынут из бака и рядом не едет другая машина.