Авто
30.11.2021, 09:30

Транспортный департамент предупреждает: условия на дорогах стали зимними

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Talvine tee
Talvine tee
Foto: Madis Veltman
Выпавший ночью снег сделал дородный условия по всей Эстонии зимними, поэтому водителям и пешеходам нужно учитывать, что на улице может быть скользко.

Для очистки дорог от снега и устранения скольжения подготовлено 536 единиц техники. Местонахождение очистительной техники можно увидеть в приложении Waze.

Согласно прогнозу погоды, в ближайшие дни будет обильно идти снег, а температура продолжит держаться ниже нуля, поэтому опасность скольжения на дорогах очень высокая.

Департамент отмечает, что максимально разрешенная скорость не обязательна для участников движения. Необходимо соблюдать безопасную дистанцию и избегать опасных маневров на дороге.

Шипованная резина разрешена с 15 октября и будет обязательна уже с завтрашнего дня, 1 декабря. Если на вашей машине все еще летняя резина, то стоит выбрать другой, более безопасный метод транспорта.

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