Транспортный департамент предупреждает: условия на дорогах стали зимними

Для очистки дорог от снега и устранения скольжения подготовлено 536 единиц техники. Местонахождение очистительной техники можно увидеть в приложении Waze.

Согласно прогнозу погоды, в ближайшие дни будет обильно идти снег, а температура продолжит держаться ниже нуля, поэтому опасность скольжения на дорогах очень высокая.

Департамент отмечает, что максимально разрешенная скорость не обязательна для участников движения. Необходимо соблюдать безопасную дистанцию и избегать опасных маневров на дороге.

Шипованная резина разрешена с 15 октября и будет обязательна уже с завтрашнего дня, 1 декабря. Если на вашей машине все еще летняя резина, то стоит выбрать другой, более безопасный метод транспорта.