Сегодня можно сделать пожертвование, которое будет усилено платформой "Я люблю помогать"
"Пожертвование – это как инвестирование во что-то близкое Вашему сердцу, чтобы помочь в преодолении болевых точек общества – вклад в лучшее завтра. Конечно, мы призываем людей жертвовать регулярно, но сегодняшний день – это дополнительная мотивация сделать это. Я надеюсь, что удвоение пожертвований со стороны Swedbank поможет привлечь новых благотворителей и активизировать уже существующих", – сказала руководитель сферы спонсорской деятельности и сотрудничества Swedbank Мерье Клопец.
Чем больше людей пожертвуют через www.armastanaidata.ee/ru в день благотворительной толоки, тем больше будет вклад Swedbank. Банк добавит 10 000 евро, если пожертвование достигнет 10 000 евро, 20 000 евро, если оно достигнет 20 000 евро, и так далее – до 40 000 евро. Взнос Swedbank будет распределён пропорционально тому, сколько люди пожертвуют той или иной организации.
Любой желающий может принять участие в благотворительной толоке, поддержав ту организацию, которая ему по сердцу. Особенно приветствуются новые постоянные доноры, поскольку регулярные пожертвования дают благотворительным организациям необходимую уверенность.
Пожертвовав через среду "Я люблю помогать", доноры могут быть уверены, что каждый евро пойдёт непосредственно на нужды благотворительной организации, без каких-либо комиссий. Чтобы сделать пожертвование, не обязательно быть клиентом Swedbank.
"Я люблю помогать" – это среда, созданная в 2008 году в сотрудничестве Swedbank и фонда "Heateo Sihtasutus". Платформа объединяет жертвователей с благотворительными организациями Эстонии. Доноры могут выбирать из 60 организаций, которые собирают пожертвования по пяти направлениям: дети, здоровье, животные и защита природы, образование, сильное общество. Пожертвовать можно как известным организациям, таким как онкологический фонд "Подаренная жизнь", "Продуктовый банк" или "Фонд поддержки Таллиннской детской больницы", так и более мелким организациям, таким как НКО "Жизнь с деменцией", "Школа, поддерживающая начинающего учителя" или НКО "Ида-Вирумааский центр поддержки и приют для женщин Ида-Вирумаа".
За годы существования проекта "Я люблю помогать" было пожертвовано более 2,8 млн евро на поддержку людей нуждающихся в помощи.