Будет ли вторжение? Давить на Москву или Киев? Западные эксперты спорят о российских войсках у границ Украины

Одна из причин для беспокойства, по его мнению, — относительно скрытый характер переброски подразделений к границам Украины. Прежде эти маневры проводились открыто, чтобы оставить пространство для дипломатии.

Заявления Вашингтона о риске российской агрессии — верная оценка ситуации на границах Украины, сказал Майкл Кофман, директор российской программы в Центре военно-морского анализа США, в разговоре с Русской службой Би-би-си.

В конце ноября российские чиновники и дипломаты стали все жестче отвечать на американскую риторику об угрозе войны. Служба внешней разведки России сравнила ситуацию с преддверием российско-грузинской войны 2008 года.

Москва последовательно отвергает эти сообщения и называет их вбросами. По словам российских чиновников, обвинения Запада — попытка скрыть собственные агрессивные планы на границах России.

Он также назвал число российских солдат возле границ с Украиной — около 92 тыс. человек. Правда, в том же интервью приведена украинская военная карта, на которой указаны 40 российских батальонно-тактических групп в регионе, что предполагает не более 36 тыс. человек личного состава.

Вашингтон предупредил о возможной российской агрессии и своих союзников по НАТО и партнеров в Киеве. Опираясь на эту информацию, глава военной разведки Украины Кирилл Буданов даже назвал время возможного вторжения: февраль 2022 года.

В ноябре американские издания Politico и Блумберг сообщили о концентрации российских войск на границе с Украиной . После этих публикаций госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об угрозе российского вторжения, а директор ЦРУ Уильям Бернс прилетел в Москву, чтобы обсудить эти опасения с президентом России Владимиром Путиным .

И что должна делать администрация Джо Байдена : заставить Киев идти на уступки, угрожать Москве жестким ответом на провокации — или продолжать диалог с Кремлем, как ни в чем не бывало?

"Все указывает на то, что они всерьез готовят масштабную военную операцию", — считает эксперт.

"В отличие от весенней концентрации [войск], нынешние передвижения российской армии возле границ Украины происходят менее открыто", — соглашается Роб Ли, эксперт Исследовательского института внешней политики в США и бывший американский морпех.

Кофман считает, что для эскалации есть две основные причины — разочарование Москвы в дипломатии на украинском направлении и в возможности договориться с Зеленским, а также все более активное партнерство Украины с НАТО, в том числе, размещение на территории страны учебных центров альянса.

Если быть оптимистами, то можно предположить, что передвижения войск — попытка заставить Киев и Запад прислушаться к своей позиции за столом переговоров, говорит эксперт.

"Я наблюдаю за активной дискуссией в твиттере на тему: блефует Путин или нет. Но как военный аналитик, если я вижу четкие указания на подготовку к вторжению, я не могу советовать относиться к этому как к блефу, — говорит Кофман. — Эта ситуация будет развиваться в ближайшие месяцы".

Кофман добавляет, что вероятным сценарием может стать повторение российско-грузинской войны 2008 года. Он характеризует это развитие событий так: "интенсивная операция по уничтожению военного потенциала Украины с целью навязать новое политическое соглашение, добиться выполнения российских требований и затем, вероятно, вывести войска".

В отличие от Кофмана, Роб Ли не располагает сведениями, которые бы объясняли, почему именно в ноябре Вашингтон заговорил о риске новой войны. Он напоминает, что сегодняшний кризис — следствие процессов, идущих с начала 2021 года, а российские войска были сконцентрированы неподалеку от границы с Украиной еще в марте-апреле.

В конце апреля Россия объявила об отводе войск с границы с Украиной, но в сентябре администрация Байдена утверждала, что около 80 тыс. солдат оставались на месте.