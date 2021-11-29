Новый штамм достиг Швеции. "Омикрон" обнаружили в пробе, взятой более недели назад

"Вариант был обнаружен в образце, взятом чуть более недели назад у человека, проживающего в [южном] регионе Сконе. Этот человек недавно вернулся из Южной Африки, и образец был секвенирован в рамках продолжающегося национального мониторинга SARS-CoV-2", — поясняется в сообщении.

С пятницы в связи с выявлением нового варианта коронавируса B.1.1.529 власти Швеции рекомендуют побывавшим в ЮАР и шести соседних странах сдать тест (даже в случае отсутствия симптомов). Также путешествующим советуют сдать новый тест через пять дней, передает ТАСС.

Первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса выявлен в Испании. Об этом сообщили в понедельник в отделении клинической микробиологии и инфекционных болезней Университетской общей больницы Грегорио Мараньон.

В публикации, размещенной на странице медучреждения в Twitter, говорится о "первом подтверждении варианта "омикрон" в Испании". "Это путешественник из ЮАР", — уточнили в больнице.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". У этой разновидности имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность у ВОЗ. Сразу несколько изменений в шиповидном белке вируса потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин. Кроме того, штамм "омикрон" потенциально может распространяться быстрее других.

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