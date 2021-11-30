Женская сборная Эстонии по флорболу проиграла сборной России и не вышла в 1/8 финала

В шведском городе Уппсале проходит чемпионат мира по флорболу, иными словами — хоккей в зале. Эстонская сборная выступает в группе D, вместе с Норвегией, Сингапуром и Россией. Эстонская сборная под руководством Павла Семенова, в первой игре крупно уступила Норвегии 1:11, но потом обыграла Сингапур 4:3.

Сборная России проиграла Норвегии 3:7, а потом сыграла со сборной Сингапура напряженный матч 5:5. Из группы в 1/8 финала выходят, команды занявшие в своей группе первое и второе место.

Во вторник играли сборные Эстонии и России. Первая треть матч закончилась вничью, 1:1. Но во второй более мастеровитая российская сборная включила скорости и забила три безответных гола. В последней трети россиянки отошли назад и спокойно довели матч до победы — 6:3.

После поражения эстонская команда заняла третье место в группе и будет играть в утешительных матчах за 13-16 места мирового первенства уже в среду.