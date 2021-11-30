Зимняя Универсиада 2021 отменена из-за нового штамма коронавируса

Оргкомитет объяснил, что отмена спортивных соревнований связана с появлением нового штамма коронавируса. После того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) квалифицировала его как опасный. В Швейцарии ввели ограничения на въезд в страну, из-за которых проведение Универсиады невозможно. Кроме того, организаторы полагают, что в скором времени введенные меры ужесточатся.

"Нам очень жаль, что мы не сможем провести это грандиозное мероприятие. Хотим поблагодарить всех, кто так много работал и инвестировал в нашу идею", — говорится в пресс-релизе на сайте Универсиады.

Зимняя Универсиада должна была пройти в швейцарском Люцерне с 11 по 21 декабря. Следующая зимняя Универсиада должна пройти в американском Лейк-Плэсиде в 2023 году. В августе того же года, должна пройти летняя Универсиада в Екатеринбурге.