Жители Латвии теряют работу из-за отсутствия прививки от COVID-19. Что будет с ними дальше?

"Мы ничего поделать не можем", — говорит Анна, которой не удалось уйти с работы по соглашению с работодателем. Пособие по безработице она может получить только через три месяца. Пока же ей придется полагаться на накопления и на помощь друзей и родственников. Прививаться Анна отказывается, поскольку у нее несколько аутоиммунных заболеваний.

…Илзе работала в Lidl Latvija. Она была проинформирована, что вакцинация на работе обязательна, но успокаивала себя: думала, что ее это не коснется, поскольку она работала удаленно. Когда выяснилось, что требование распространяется на всех, хотела уйти по соглашению сторон, но работодатель был против. Прививку как вариант она не рассматривает, поскольку еще 15 лет назад приняла решение по возможности отказаться от традиционной медицины.

…В последние недели в соцсети Facebook набирает популярность группа, в которой непривитые жители Латвии ищут работу. Судя по комментариям, речь идет, в основном, о подработке: например, частные уроки, распространение продуктов, сетевой маркетинг.