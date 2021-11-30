30.11.2021, 11:55
Жители Латвии теряют работу из-за отсутствия прививки от COVID-19. Что будет с ними дальше?
Фото автора Anna Shvets: Pexels
Кто-то верит, что правила изменятся. Официально с работы не уходит, живет на простое и без доходов. Другие уже потеряли работу: тратят накопления, ждут пособия по безработице или полагаются на помощь родственников. Но напряжение по поводу того, как жить дальше, становится все более осязаемым. Delfi поговорил с несколькими жителями Латвии, которые настолько тверды в своих убеждениях, что предпочли потерять работу, но не вакцинироваться. Что они будут делать дальше?