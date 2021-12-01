В Таллинн приехал обладатель Кубка Гагарина и одноклубник Овечкина

Роман, хоккеисты с вашими титулами нечасто появляются на эстонском льду. В чем причина такого трансфера?



Честно говоря, я особо не задумывался. Алексей Васильевич Козин, нынешний главный тренер "ХК Вайперс", вышел со мной на связь и узнал есть ли у меня интерес и желание играть за их команду. Я подумал и согласился, все равно интересно поездить, поиграть и получить новые эмоции.

Повлиял ли как-то коронавирус, появились ли какие-то сложности с переходом из-за него?

Все эти моменты мы сразу обговаривали, в том числе поговорили и о вакцине, и можно ли мне было вообще сюда приезжать.

Что-то знали об эстонском хоккее до сегодняшнего дня?

Честно говоря, ничего не знал, вот только на прошлых выходных приехал и первый раз дебютировал, до этого в Эстонию я не приезжал.