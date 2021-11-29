Российский спортивный менеджер высказал свое мнение про ситуацию с задержанием болельщиков

В конце воскресной игры на "ВЭБ Арене" фанаты армейцев использовали пиротехнику. После матча правоохранительные органы закрыли выход с трибуны, а спустя час фанатов стали массово задерживать.

"Вчерашние события на фанатской трибуне в конце матча ЦСКА — Зенит и то, что последовало после матча, сильно взбудоражили российский футбол.

После пиро-шоу, которое, разумеется, нельзя проводить, но которое ультрасы тем не менее стараются проводить во время больших матчей, отмечая их значимость и накал, полиция провела массовые задержания.

Судите сами. За воротами было тысяч 5 человек. Их не выпускали несколько часов. Задержали, а задерживали долго, нестерпимо, невероятно долго, 408 человек. Зачем держали остальных?

Дальше. Протоколов — 51. То есть 350 человек просто скатались в отделения. Провели вечер воскресенья со смыслом.

Клуб, разумеется, знал о готовящемся, о таких вещах неофициально предупреждают. Полиция, скорее всего, тоже знала. Чрезмерная реакция — вязать весь сектор, а не непосредственно тех кто жег файеры — вот это было удивительно. Что-то сломалось в полиции. Или между клубом и полицией. Какая-то важная коммуникация. Никакой логикой, никакой заботой о безопасности такие действия (и бездействия) объяснить нельзя. Классический случай чрезмерного неоправданного применения насилия в отношении ни в чем не повинных людей. В результате тысячам нанесли ущерб. Сотни тысяч получили наглядный пример как небезопасно проводить время на футболе, как за здорово живешь можно получить неприятности. Тяжелейший удар нанесен по нашему футболу. Последствия будут аукаться очень долго. Печально." — написал Геркус в своем Telegram-канале.