"Веганский" — не значит "менее калорийный": что важно знать при выборе продуктов?

Сегодня как обычно с утра разбирали питание с одной ученицей, и случайно выяснилось, что она заказала себе коллаген. Девочки очень любят его покупать "для красоты", но эффективность экзогенного коллагена вопрос довольно спорный. Одни говорят "плацебо", другие — наоборот сравнивают его с "молодильными яблочками". Чувствительный вопрос.

Я, подобно Швейцарии, люблю горные лыжи, садовых гномов и соблюдаю святой нейтралитет. Мне важна суть. Работает или нет. Насчет коллагена я сейчас провожу кое-какие исследования и наблюдения. Через пару месяцев поделюсь.

Так вот. Моя ученица мне говорит, что заказала. Ну я думаю — хуже точно не будет. Хотя бы психологический эффект — уже неплохо.

Начали выяснять подробности. Оказывается, она купила себе веганский. "Какой-то натуральный, только из трав, для веганов взяла", — говорит она мне.

Здесь есть важный момент: веганский — НЕ ЗНАЧИТ подходящий не веганам.

Липидный профиль разный. Веганское не будет усваиваться у не вегана.

Похожая история получается и с приемом льняного масла/рыбьего жира в целях получения Омега-3. В зависимости от типа питания требуются разные жирные кислоты, это важно. А вот люди зачастую думают, что если веганское и всё на травах, то автоматически "надо брать".

Второе заблуждение: веганское — значит НЕ калорийное. Прямо сегодня я готовил веганское блюдо — запеченная цветная капуста с пюре из нута (рецепт есть в моем telegram-канале).

Казалось бы, одна растительность — но калории на порцию выше, чем у котлеты по-киевски или курогрудки с арахисовым маслом! А каково было моё удивление, когда я выбирал майонезы для оптимизации салата Оливье… Калораж обычного майонеза — 289 ккал, а майонеза "для веганов" — 572 ккал. Я, честно говоря, был шокирован.

А биохимия и закон термодинамики работают как для обычных мясоедов, так и для веганов. Больше калорий набираем = всё запасается в жир. Исключений природа не делает никому.