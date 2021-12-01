Как общаться с потенциальным работодателем? Советы эксперта

В работе диджитал-специалистов soft skills важны ничуть не меньше твёрдых навыков. Умение вести переговоры и грамотно выстраивать коммуникацию с заказчиком –– половина вашего профессионального успеха. Даже одно успешное сотрудничество запросто может запустить сарафанное радио и здорово укрепить вашу репутацию.

В этой статье я расскажу как общаться с заказчиками если вы фрилансер и поделюсь полезными лайфхаками для тех, кто устраивается в компанию.

Как вести себя на первой встрече

Не стесняйтесь задавать вопросы

Общая рекомендация и для фрилансеров и для тех, кто уходит в найм –– на первой встрече с работодателем ведите себя естественно, открыто и честно. Не накручивайте себе достижения, просто будьте собой. И помните, что собеседование процесс взаимный. Работодатель присматривается к вам, а вы к нему, поэтому не стесняйтесь задавать вопросы и уточняйте детали.

Покажите, что вам действительно интересно

Искренний интерес к работе –– ваше конкурентное преимущество. Больше спрашивайте о проекте, его концепции, целях и задачах. Будет здорово, если вы расскажете о своём видении развития проекта и предложите пару идей по

оптимизации процессов. Заказчик или HR точно оценит ваше неравнодушие.

Договоритесь о времени и способах связи

Не хотите гореть в огне дедлайнов 24/7 или ходить на созвоны по воскресеньям? Тогда обязательно проговорите часы работы и утвердите график. Это особенно важно для фрилансеров, которые частенько работают без выходных. А если вы устраиваетесь в компанию и у вас есть особые обстоятельства, например нужно забирать детей из садика в 5 вечера, лучше сообщите об этом сразу.

Также стоит договориться о том, на каких площадках вам будет удобнее всего общаться. Можно переписываться по почте, но оперативнее всего будет завести чат в Telegram или любом другом мессенджере.

Обсудите задачи и результаты