Как общаться с потенциальным работодателем? Советы эксперта(1)
В идеальном мире работник и заказчик понимают друг друга с полуслова, однако в реальности это не так — коммуникация с заказчиком не всегда бывает безоблачной. Как же правильно общаться с работодателем? Что обсудить во время собеседования? И как быть, если вы столкнулись с несправедливой критикой? Рассказывает руководитель карьерного центра школы бизнеcа MOST Марина Миронова.
В работе диджитал-специалистов soft skills важны ничуть не меньше твёрдых навыков. Умение вести переговоры и грамотно выстраивать коммуникацию с заказчиком –– половина вашего профессионального успеха. Даже одно успешное сотрудничество запросто может запустить сарафанное радио и здорово укрепить вашу репутацию.
В этой статье я расскажу как общаться с заказчиками если вы фрилансер и поделюсь полезными лайфхаками для тех, кто устраивается в компанию.
Как вести себя на первой встрече
Не стесняйтесь задавать вопросы
Общая рекомендация и для фрилансеров и для тех, кто уходит в найм –– на первой встрече с работодателем ведите себя естественно, открыто и честно. Не накручивайте себе достижения, просто будьте собой. И помните, что собеседование процесс взаимный. Работодатель присматривается к вам, а вы к нему, поэтому не стесняйтесь задавать вопросы и уточняйте детали.
Покажите, что вам действительно интересно
Искренний интерес к работе –– ваше конкурентное преимущество. Больше спрашивайте о проекте, его концепции, целях и задачах. Будет здорово, если вы расскажете о своём видении развития проекта и предложите пару идей по
оптимизации процессов. Заказчик или HR точно оценит ваше неравнодушие.
Договоритесь о времени и способах связи
Не хотите гореть в огне дедлайнов 24/7 или ходить на созвоны по воскресеньям? Тогда обязательно проговорите часы работы и утвердите график. Это особенно важно для фрилансеров, которые частенько работают без выходных. А если вы устраиваетесь в компанию и у вас есть особые обстоятельства, например нужно забирать детей из садика в 5 вечера, лучше сообщите об этом сразу.
Также стоит договориться о том, на каких площадках вам будет удобнее всего общаться. Можно переписываться по почте, но оперативнее всего будет завести чат в Telegram или любом другом мессенджере.
Обсудите задачи и результаты
Фрилансерам я советую взять с собой бриф и предложить клиенту его заполнить. Так вы сразу поймете, чего хочет заказчик и каких результатов ждет конкретно от вас. В дальнейшем на основе брифа можно составить систему KPI и следить за достижением целей.
Выполните тестовое задание
Будьте готовы, что вас попросят сделать тестовое задание. Это нормальная практика, особенно при приёме в компанию. Обычно тестовое задание не бывает объёмным и не отнимает много времени. А вот фрилансерам тестовые задачи раздают не всегда, иногда достаточно показать портфолио. Кстати о нём.
Не забудьте портфолио
Работодателям очень важно оценить реальные проекты, над которыми вы работали. Поэтому обязательно покажите портфолио и расскажите о своём опыте на примере.
Например, студенты школы MOST обучаются на нашей собственной платформе MOST Technology, которая уже во время обучения собирает все выполненные кейсы и проекты учеников. А затем собирает их в портфолио для будущего трудоустройства в компании по всему миру.
Не спрашивайте про зарплату сразу
На первом туре собеседования в компании обычно зарплату не обсуждают. Об оплате договариваются после первой беседы и выполнения тестового задания. Фрилансеры тоже не обсуждают гонорар в начале переговоров. Идеальный вариант –– попросить клиента заполнить бриф, озвучить свой бюджет и задачи, а затем составить ценовое предложение.
Как общаться в процессе работы
Настройте тон коммуникации
Фрилансер и заказчик находятся на равных позициях и вместе работают на результат. Поэтому общение с обеих сторон должно быть уважительным и вежливым. Если вы чувствуете, что заказчик начинает позиционировать себя как босс, давит на вас или необоснованно критикует вашу работу, сразу сообщите о том, что такая коммуникация неприемлема. Идеальный формат общения –– дружелюбный, не слишком формальный, но с соблюдением личных границ.
Говорите с заказчиком на одном языке
Релевантный, анкор, продакт-плейсмент –– в диджитал сфере целое море терминов и сленговых словечек. Но на собеседовании или переговорах, позаботьтесь о заказчике и постарайтесь их не использовать. Убедитесь, что вы с собеседником говорите на одном языке и понимаете друг друга. А уж если сорвались на профессиональный язык, не забудьте перевести термины на человеческий. Заказчик будет вам очень благодарен.
Не спорьте, а объясняйте
Представим, что к вам, профессиональному сммщику, обратился предприниматель, который ещё никогда не продвигал свой бизнес в социальных сетях. Он даёт вам рекомендации по контенту и стратегии продвижения, которые совсем не актуальны. Что делать в таком случае? Ответ простой –– опираться на свой профессионализм и аргументированно объяснить, почему так делать не стоит. Смело доказывайте свою точку зрения, но постарайтесь не перегнуть палку.
Используйте планировщик задач
Есть множество удобных приложений для ведения проектов, например Asana, Notion, Trello. В них можно расставлять задачи и дедлайны, оставлять комментарии по проекту и рассказывать обо всех этапах работы. Предложите заказчику вести ваш проект в планировщике задач. Так он всегда будет видеть, как продвигается работа, а вы сможете согласовывать её на каждом этапе.
Как не испортить себе репутацию
Я уже говорила о том, что от общения с клиентами напрямую зависит ваша репутация. Поэтому никак нельзя:
- Срывать дедлайны. Вы обязаны уметь планировать сроки от относиться к ним с максимально ответственно.
- Пропадать с радаров и игнорировать сообщения. Если случился форс-мажор, вы не укладываетесь в сроки, сообщите об этом честно.
- Невнимательно относиться к ТЗ. Не экономьте время на изучении технических заданий. Уточните всё, что вам непонятно на первом этапе работы. Это намного лучше, чем сдать проект быстро, но сделать его некачественно.
Уверена, что эти советы помогут вам удачно проходить собеседования, вести удачные переговоры и стать крутым специалистом, за которым охотятся компании и заказчики.
Прочитать другие блоги можно ЗДЕСЬ.
Если вы ведете свой блог (или влог) на любую тему в одной из соцсетей и вы хотите больше просмотров и подписчиков — просто заполните ЭТУ ФОРМУ (в ней вы можете дать ссылку на имеющийся блог и кратко описать его). Если у вас еще нет блога, но есть желание его открыть, то тем более welcome.