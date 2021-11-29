Организаторы запретили белорусской команде участвовать в ралли "Дакар"

По информации, грузовики направлялись в Марсель для погрузки на паром, однако команду не пустили. Другой источник "Матч ТВ" предположил, что решение может быть связано с санкциями в отношении завода. Летом Евросоюз ввел санкции в отношении ряда физических и юридических лиц Белоруссии. В частности, запретительные меры коснулись Минского автомобильного завода (МАЗ).