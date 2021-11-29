Другие виды
29.11.2021, 16:10

Организаторы запретили белорусской команде участвовать в ралли "Дакар"

 
Фото: Scanpix
Белорусская команда "МАЗ-СПОРТавто" получила запрет на участие в ралли-марафоне "Дакар" от организаторов гонки, сообщил "Матч ТВ" источник, знакомый с ситуацией.

По информации, грузовики направлялись в Марсель для погрузки на паром, однако команду не пустили. Другой источник "Матч ТВ" предположил, что решение может быть связано с санкциями в отношении завода. Летом Евросоюз ввел санкции в отношении ряда физических и юридических лиц Белоруссии. В частности, запретительные меры коснулись Минского автомобильного завода (МАЗ).

Белорусскую команду на "Дакаре", который пройдет в Саудовской Аравии с 2 по 14 января, должны были представлять три экипажа.

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