29.11.2021, 16:10
Организаторы запретили белорусской команде участвовать в ралли "Дакар"
По информации, грузовики направлялись в Марсель для погрузки на паром, однако команду не пустили. Другой источник "Матч ТВ" предположил, что решение может быть связано с санкциями в отношении завода. Летом Евросоюз ввел санкции в отношении ряда физических и юридических лиц Белоруссии. В частности, запретительные меры коснулись Минского автомобильного завода (МАЗ).
Белорусскую команду на "Дакаре", который пройдет в Саудовской Аравии с 2 по 14 января, должны были представлять три экипажа.