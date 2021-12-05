Чего не хватает ученикам на дистанционном обучении? Школьница рассказала о традиционном посвящении в гимназисты

В начале осени во всех школах проводится долгожданный праздник — посвящение в гимназисты. В связи с короновирусными ограничениями проводить его стало гораздо сложнее. Дистанционное обучение мешает не только проведению подобного рода мероприятий, но и сказывается на социализации школьников. Без этого торжества школьная жизнь многое теряет.

Чаще всего этим мероприятием занимаются двенадцатиклассники, но одиннадцатиклассники тоже не отстают и принимают в этом активно участие. Праздник длится целый рабочий день и состоял из различных заданий. В программе этого необычного дня были шуточные конкурсы, квесты и творческие задания.

Кстати, десятиклассникам пришлось потрудиться не только в день посвящения. Ребята много репетировали над сценкой, которую они должны были представить. Ученики, которые организовывали мероприятие, начали обдумывать детали за полтора месяца! Помимо организаторов в команду также входили и помощники. Идея, сценарий, тема — все это ребята придумывали сами.

В чем же секрет незабываемого посвящение? Самое главное — это завлечь ребят интересной темой. Например, это посвящение было стилизовано под условия на необитаемом острове.

Организаторы переоделись в моряков и пиратов, а в школе висели декорации, которые создавали атмосферу острова. Ну и конечно, для того, чтобы все получилось действительно увлекательно, нужно было опираться на свою фантазию, без этого тут никак.

Кстати, необычность этого праздника заключалась еще и в том, что мероприятие было разбито на две части. Первая часть проводится днем во время перемен, а вторая часть — вечером. Вечерняя часть всегда кажется интереснее, ведь за окном уже темно, а в школе только организаторы и виновники торжества. Согласитесь, такие моменты школьной жизни лучше всего запоминаются.

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