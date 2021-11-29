Ласнамяэ
29.11.2021, 16:17

Голосование началось! Что нужно улучшить в Ласнамяэ

 
Foto: Priit Simson
Сегодня, 29 ноября начинается голосование по идеям, поступившим на конкурс народного бюджета Таллинна. Жители Ласнамяэ смогут сделать свой выбор среди 15 идей. Реализация набравшей больше всего голосов идеи начнется в 2022 году.

”Жители Ласнамяэ активно подавали свои идеи на голосование народного бюджета. Экспертная комиссия отобрала в финальный раунд 15 идей, реализация которых представляется возможной и выполнима в рамках народного бюджета в финансовом плане. Призываю жителей Ласнамяэ ознакомиться с идеями и проголосовать за те из них, которые понравятся вам больше всего”, — сказал заместитель старейшины района Ласнамяэ Илья Шнитко.

Прошедшие на этап голосования идеи предлагают благоустроить пляж Иру, развивать местный парк Катлери, привести в порядок ведущую к озеру Паэ лестницу, разбить в районе фруктовый или даже ботанический сад. Также люди хотят добавить в городское пространство больше скамеек, общественных туалетов, добавить фонтаны, влагостойкие розетки и общедоступные музыкальные инструменты. Также уделяется внимание детским площадкам и спортивным объектам: жители хотят видеть в районе новые уличные тренажерные залы, спортивные площадки и трассу для игры в диск-гольф. К сферам культуры и городского пространства также можно отнести идеи о создании в Ласнамяэ народной библиотеки и галереи уличного искусства.

Народный бюджет означает, что любой житель Таллинна мог предложить городу идеи по обустройству своего района, которые можно было бы воплотить за счет муниципальных средств. В общей сложности поступило 389 предложений, из которых на этап голосования прошли 135 идей. 15 из них касаются района Ласнамяэ.

Голосование по идеям народного бюджета Таллинна начнется 29 ноября и продлится до 12 декабря 2021 года. В голосовании может принять участие любой человек в возрасте 14 лет и старше. Для голосования по идеям в Ласнамяэ место жительства человека по данным регистра народонаселения находится в Ласнамяэ. Набравшая больше всего голосов идея получит финансирование и ее станут претворять в жизнь в следующем году.

Голосование проходит в электронном формате на сайте taotlen.tallinn.ee, где необходимо предварительно авторизоваться с помощью ID-карты, mobiil-ID, smart-ID или в качестве иностранного пользователя. Для голосования в бумажном виде можно посетить бюро обслуживания Таллиннской городской канцелярии (площадь Вабадузе, 7) или управу района Ласнамяэ (ул. Палласти, 54) в рабочие часы. Также временный пункт для голосования будет открыт в торговом центре Lasnamäe Centrum 8 и 9 декабря с 11 до 18 часов. С собой необходимо взять удостоверяющий личность документ. Каждый участник голосования может проголосовать не более чем за две понравившиеся ему идеи, однако нельзя отдать два голоса одной и той же идее.

В прошлом году самой популярной идее на голосовании по народному бюджету в Ласнамяэ стал ремонт пешеходного туннеля Мустакиви. В ходе подготовительных работ выяснилось, что реновация туннеля займет больше намеченного, поскольку необходимые работы выходят за пределы бюджета. Чтобы туннель стал комфортным и безопасным городским пространством, работы будут проводиться в несколько этапов и с привлечением дополнительных бюджетных средств.

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