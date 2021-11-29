Голосование началось! Что нужно улучшить в Ласнамяэ

”Жители Ласнамяэ активно подавали свои идеи на голосование народного бюджета. Экспертная комиссия отобрала в финальный раунд 15 идей, реализация которых представляется возможной и выполнима в рамках народного бюджета в финансовом плане. Призываю жителей Ласнамяэ ознакомиться с идеями и проголосовать за те из них, которые понравятся вам больше всего”, — сказал заместитель старейшины района Ласнамяэ Илья Шнитко.

Прошедшие на этап голосования идеи предлагают благоустроить пляж Иру, развивать местный парк Катлери, привести в порядок ведущую к озеру Паэ лестницу, разбить в районе фруктовый или даже ботанический сад. Также люди хотят добавить в городское пространство больше скамеек, общественных туалетов, добавить фонтаны, влагостойкие розетки и общедоступные музыкальные инструменты. Также уделяется внимание детским площадкам и спортивным объектам: жители хотят видеть в районе новые уличные тренажерные залы, спортивные площадки и трассу для игры в диск-гольф. К сферам культуры и городского пространства также можно отнести идеи о создании в Ласнамяэ народной библиотеки и галереи уличного искусства.

Народный бюджет означает, что любой житель Таллинна мог предложить городу идеи по обустройству своего района, которые можно было бы воплотить за счет муниципальных средств. В общей сложности поступило 389 предложений, из которых на этап голосования прошли 135 идей. 15 из них касаются района Ласнамяэ.

Голосование по идеям народного бюджета Таллинна начнется 29 ноября и продлится до 12 декабря 2021 года. В голосовании может принять участие любой человек в возрасте 14 лет и старше. Для голосования по идеям в Ласнамяэ место жительства человека по данным регистра народонаселения находится в Ласнамяэ. Набравшая больше всего голосов идея получит финансирование и ее станут претворять в жизнь в следующем году.