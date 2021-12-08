Получим ли "суперинфекцию" в результате лечения и вакцинации?

УТВЕРЖДЕНИЕ: Если применять препараты для лечения коронавируса и вакцины — получим суперинфекцию, устойчивую вообще ко всему, потому что вирус мутирует.

КАК НА САМОМ ДЕЛЕ:

Начнем с того, что суперинфекция — процесс, в результате которого клетка, изначально зараженная одним вирусом, коинфицируется через какое-то время другим штаммом вируса или другим вирусом. Судя по всему, автор, используя термин ”суперинфекция”, имел в виду некую невосприимчивую, резистентную к обычным методам лечения инфекцию.

Сергей Михайлов, руководитель по качеству лабораторной службы Ида-Вируской центральной больницы.

В случае SARS-CoV-2 мы имеем дело с РНК-вирусом, во время репликации генома (увеличения копий) которого происходит ошибочное включение неправильных оснований (мутаций) с тысячекратно большей вероятностью, чем при репликации ДНК у человека. То есть вирус постоянно мутирует пропорционально количеству зараженных и продолжительности заболевания в каждом из них. И вакцины, и препараты для лечения коронавируса призваны уменьшить тяжесть заболевания, а значит и уменьшить количество репликаций и, как следствие, мутаций.

Вакцины не влияют на вирус непосредственно. Они подготавливают иммунную систему к более эффективному ответу на заражение. В истории достаточно примеров значительного уменьшения заболеваемости благодаря вакцинации, при этом никакой ”суперинфекции” не возникало (из вирусных заболеваний резко уменьшили заражаемость гепатитами А и В, а заражения оспой полностью прекратились в 1978 году).