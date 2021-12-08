Получим ли "суперинфекцию" в результате лечения и вакцинации?
Видели подобные рассуждения? Сдобренные (для убедительности?) ненормативной лексикой, которую мы закрыли, они появляются чаще в сториз Instargam или в комментариях. Сообщения о появлении новых мутаций и штаммов действительно вызвают волнения и сильные эмоции. Команда проекта "Докопаемся до правды" помогает разобраться, сколько правды в этих утверждениях (кстати, подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы ничего не пропускать).
УТВЕРЖДЕНИЕ: Если применять препараты для лечения коронавируса и вакцины — получим суперинфекцию, устойчивую вообще ко всему, потому что вирус мутирует.
КАК НА САМОМ ДЕЛЕ:
Начнем с того, что суперинфекция — процесс, в результате которого клетка, изначально зараженная одним вирусом, коинфицируется через какое-то время другим штаммом вируса или другим вирусом. Судя по всему, автор, используя термин ”суперинфекция”, имел в виду некую невосприимчивую, резистентную к обычным методам лечения инфекцию.
Сергей Михайлов, руководитель по качеству лабораторной службы Ида-Вируской центральной больницы.
В случае SARS-CoV-2 мы имеем дело с РНК-вирусом, во время репликации генома (увеличения копий) которого происходит ошибочное включение неправильных оснований (мутаций) с тысячекратно большей вероятностью, чем при репликации ДНК у человека. То есть вирус постоянно мутирует пропорционально количеству зараженных и продолжительности заболевания в каждом из них. И вакцины, и препараты для лечения коронавируса призваны уменьшить тяжесть заболевания, а значит и уменьшить количество репликаций и, как следствие, мутаций.
Вакцины не влияют на вирус непосредственно. Они подготавливают иммунную систему к более эффективному ответу на заражение. В истории достаточно примеров значительного уменьшения заболеваемости благодаря вакцинации, при этом никакой ”суперинфекции” не возникало (из вирусных заболеваний резко уменьшили заражаемость гепатитами А и В, а заражения оспой полностью прекратились в 1978 году).
Противовирусные препараты отличаются по своей природе. Рассмотрим два новейших, которые заявляют 50-95% уменьшение госпитализаций, могут приниматься пациентами на дому в таблетированной форме и обладают приемлемой переносимостью. Действительно, Мolnupiravir влияет на вирусную РНК-зависимую РНК-полимеразу и резко увеличивает количество мутаций при копировании генома. Однако, мутации эти обусловлены использованием модифицированного строительного материала для РНК — гидроксицитидина, который в последующих циклах заставляет путать урацил и цитозин, создавая невыносимую мутационную нагрузку и делая вирионы нежизнеспособными. Препарат делает геном вируса слишком нестабильным, и любая потенциально благоприятная для вируса мутация не способна закрепиться. Paxlovid является ингибитором протеазы, а этот класс препаратов непосредственно не вызывает мутаций и уже довольно давно используется для лечения ВИЧ/СПИД и гепатита С — в этих заболеваниях также не замечено появления ”суперинфекций”.
ВЫВОД: Ложь.
Источники:
Zhou, Shuntai, et al. "β-DN 4-hydroxycytidine (NHC) Inhibits SARS-CoV-2 Through Lethal Mutagenesis But Is Also Mutagenic To Mammalian Cells." The Journal of Infectious Diseases (2021).
https://academic.oup.com/jid/article/224/3/415/6272009
Ledford, Heidi. "Covid antiviral pills: what scientists still want to know." Nature 599.7885 (2021): 358-359.
https://www.nature.com/articles/d41586-021-03074-5
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