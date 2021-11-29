ВИДЕО | После матча с "Зенитом" были задержаны сотни болельщиков ЦСКА

В Москве полиция задержала несколько сотен болельщиков столичного футбольного клуба ЦСКА после матча с петербургским клубом "Зенит", проходившего в воскресенье, 28 ноября, в рамках 16-го тура чемпионата России по футболу на стадионе "ВЭБ Арена".

Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу "Зенита". После матча, однако, болельщики, располагавшиеся на трибуне С, не смогли покинуть стадион. Многочисленные сотрудники ОМОН и полиции, направили сотни фанатов, в том числе женщин, на обыск, после чего поместили их в автозаки. Издание "Спорт-Экспресс" пишет о 408 задержанных. Обыски продолжались более трех часов.

Судя по всему, массовое задержание болельщиков ЦСКА было связано с масштабным применением пиротехники на трибуне во втором тайме матча. Как пишет онлайн-издание Championat.com, отпускать фанатов из Тимирязевского ОВД начали только после трех часов ночи.

Удивительно, что за такой 🔥 болельщиков ЦСКА держат на морозе на родном стадионе #ЛиниейОдной pic.twitter.com/Buun33Aggu — Nikolay Panteleev (@the27th_open) November 28, 2021

Заявление клуба ЦСКА в связи с массовым задержанием его фанатов

Клуб ЦСКА опубликовал в ночь на 29 ноября заявление, в котором высказал сожаление по поводу того, что во время матча с "Зенитом" "впервые за всю историю "ВЭБ Арены" в таком масштабе была использована пиротехника". "Мы осуждаем тех, кто совершил эти противоправные действия, но в то же время считаем, что невиновные страдать не должны. Мы продолжим контактировать с правоохранительными органами, чтобы как можно быстрее разрешить сложившуюся ситуацию. Клуб также обеспечит бесплатную юридическую консультацию для наших болельщиков", — говорится в заявлении клуба.

Тем временем в Российской премьер-лиге заявили, что действия полиции "нарушили комфорт и поставили под угрозу здоровье людей", и пообещали провести тщательное расследование инцидента, передает РИА "Новости". На сайте Российской премьер-лиги официальных заявлений по этому поводу к моменту публикации материала DW обнародовано не было.