Скончался основатель одной из самых титулованных команд "Формулы-1"

Как сообщает сайт sports.ru, основатель и бывший руководитель одноименной команды скончался в возрасте 79 лет. Информацию о смерти сэра Фрэнка Уильямса "Формуле-1" сообщила его дочь Клэр. Также с официальным заявлением выступила и команда "Уильямс".

Фрэнк Уильямс основал свою первую команду в 1966 году, а в "Формуле-1" она начала выступать с 1969 года. Позже, из-за финансовых проблем, Уильямс был вынужден продать ее.

Свою новую команду "Уильямс Гран-при" Фрэнк Уильямс основал в 1977 году вместе с Патриком Хэдом.

За время своего существования команда "Уильямс" 9 раз выигрывала Кубок конструкторов и 7 раз ее гонщики побеждали в личном зачете. Пик успехов команды пришелся на 90-е годы, когда на сине-желтых в ту пору болидах выступали Найджел Мэнселл, Ален Прост, Дэймон Хилл.

С 1986 года Уильямс был прикован к инвалидной коляске после автомобильной аварии. До 2012 года он оставался руководителем команды, потом его сменила дочь Клэр. В 2020 году Williams выкупила компания Dorilton Capital.