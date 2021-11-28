Вторая страна прервала авиасообщение из-за нового штамма COVID-19

”Сегодня, в воскресенье, межведомственный комитет по отслеживанию COVID объявил о приостановке всех прямых рейсов для путешественников в направлении королевства на период двух недель”, — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что ограничения начнут действовать с 23:59 по местному времени 29 ноября (00:59 по эст. времени 30 ноября), передает РБК.

”В связи с быстрым распространением нового штамма коронавируса ”омикрон”, особенно в Европе и Африке, в целях сохранения достижений Марокко в борьбе с пандемией и защиты здоровья граждан было принято решение приостановить все прямые пассажирские рейсы”, — приводит МИД сообщение межведомственного комитета.

Там также отметили, что на протяжении этого двухнедельного срока ситуация с распространением коронавируса будет отслеживаться на регулярной основе для принятия дальнейшего решения о продлении или снятии запрета на международные пассажирские рейсы.

По данным министерства здравоохранения Марокко, в стране зарегистрированы более 949 тыс. случаев заражения коронавирусом, скончались более 14 тыс. человек. Полный курс вакцинации прошли более 22 млн граждан.