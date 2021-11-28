КМ по биатлону: мужской спринт выиграли шведы. Гараничев забыл палки и опоздал к старту. Эстонцы не блеснули

Вторым стал норвежец Ветле Шостад Кристиансен (+11,8; 0), третьим — его соотечественник Йоханнес Бё (+12,2; 0).

Лучшим из эстонских стреляющих лыжников был Рене Цахна — 68-е место (+2.33,8; 1). Калев Эрмитс занял 92-е место (+3.06,1; 2) и Кристо Сиймер — 107-е (+3.32,9; 3).

Россиянин Даниил Серохвостов занял 23-е место (+1.20,1; 1), Карим Халили — 43-е (+1.49,8; 1), Матвей Елисеев — 78-е (+2.51,9; 1). Евгений Гараничев забыл палки перед началом гонки и в итоге занял в гонке 113-е место.

Таким образом, россияне не смогли завоевать ни одной медали на первом этапе Кубка мира.