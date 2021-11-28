КМ по биатлону: эстонки и россиянки в спринте болельщиков не порадовали

Ее результат составил 19 минут и 1,5 секунды, спортсменка не допустила ни одного промаха на двух огневых рубежах. Второе место заняла француженка Анаис Шевалье-Буше (отставание 11,3 секунды; 0 промахов), третье — норвежка Марте Олсбю-Ройселанн (+15,4; 1).