КМ по биатлону: эстонки и россиянки в спринте болельщиков не порадовали(1)
Ее результат составил 19 минут и 1,5 секунды, спортсменка не допустила ни одного промаха на двух огневых рубежах. Второе место заняла француженка Анаис Шевалье-Буше (отставание 11,3 секунды; 0 промахов), третье — норвежка Марте Олсбю-Ройселанн (+15,4; 1).
Лучший из эстонских спортсменок стала Туули Томингас — 37-е место (1; +1.45,2; 1). Сузан Кюльм была 74-й (+2.24,8; 2), Йоханна Талихярм — 75-й (+2.25,6; 1) и Кадри Лехтла финишировала на 103-м месте (+3.36,3; 2).
Среди россиянок самой успешной была Ульяна Нигматуллина, показавшая 17-й результат (+1.03,7; 0). Валерия Васнецова заняла 26-е место (+1.24,0; 1), Кристина Резцова — 33-е (+1.36,9; 2), Лариса Куклина — 45-е (+1.53,1; 2), Ирина Казакевич — 79-е (+2.30,7; 4), Светлана Миронова — 94-е (+3.05,6; 3).
Позднее в субботу пройдет мужская спринтерская гонка.