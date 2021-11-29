29.11.2021, 18:10
Странная драка в НХЛ: игрока укусили во время потасовки на льду
Фото: Scanpix
Минувшей ночью в матче чемпионата НХЛ, который проходил в Лос-Анджелесе (США), "Лос-Анджелес Кингз" сумел прервать серию из 5 поражений кряду, обыграв "Оттаву Сенаторз" со счётом 4:2.
Но главный эпизод матча получился не совсем хоккейным. В середине третьего периода во время потасовки на льду 25-летний канадский форвард "Лос-Анджелеса" Брендан Лемье укусил за руку капитана "Оттавы" Брэди Ткачака. За эту выходку он получил наказание в виде большого 5-минутного штрафа — и это помимо обоюдного двойного малого штрафа.
В случае с Бренданом Лемье это не должно удивлять, ведь он является сыном того самого Клода Лемье, который своей грязной игрой спровоцировал кровавое побоище между "Детройтом" и "Колорадо".