Странная драка в НХЛ: игрока укусили во время потасовки на льду

Но главный эпизод матча получился не совсем хоккейным. В середине третьего периода во время потасовки на льду 25-летний канадский форвард "Лос-Анджелеса" Брендан Лемье укусил за руку капитана "Оттавы" Брэди Ткачака. За эту выходку он получил наказание в виде большого 5-минутного штрафа — и это помимо обоюдного двойного малого штрафа.