28.11.2021, 09:37
Скончался 16-летний хоккеист ведущего московского клуба
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
16-летний хоккеист Валентин Родионов, который потерял в прошлое воскресенье сознание во время матча, спустя шесть дней скончался в реанимации.
21 ноября 16-летний защитник в матче первенства Москвы между командами "Динамо" и ЦСКА 2005 года рождения после смены вернулся на скамейку и потерял сознание. Сообщалось, что он столкнулся с бортом.
Ему тут же оказали первую помощь, после этого игрок был доставлен в Морозовскую детскую клинику и экстренно прооперирован. 27 ноября Родионов скончался в реанимации, несмотря на старания медиков.
"Хоккейный клуб "Динамо" Москва выражает искренние соболезнования родным и близким Валентина. Это большая трагедия для всего динамовского хоккея. Мы скорбим вместе с вами", – говорится на сайте московской команды.