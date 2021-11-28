Скончался 16-летний хоккеист ведущего московского клуба

21 ноября 16-летний защитник в матче первенства Москвы между командами "Динамо" и ЦСКА 2005 года рождения после смены вернулся на скамейку и потерял сознание. Сообщалось, что он столкнулся с бортом.

Ему тут же оказали первую помощь, после этого игрок был доставлен в Морозовскую детскую клинику и экстренно прооперирован. 27 ноября Родионов скончался в реанимации, несмотря на старания медиков.

"Хоккейный клуб "Динамо" Москва выражает искренние соболезнования родным и близким Валентина. Это большая трагедия для всего динамовского хоккея. Мы скорбим вместе с вами", – говорится на сайте московской команды.