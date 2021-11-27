Норвежец Лагрейд выиграл индивидуальную гонку на первом этапе Кубка мира по биатлону, Рене Захна - 51-й

Норвежец Стурла Лагрейд на дистанции 20 км показал результат 51 минута 4 секунды, не совершив ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Вторым пришел его соотечественник Тарьей Бё (с отставанием в 59,2 секунды; 2 промаха), тройку лидеров замкнул француз Симон Дестьё (+1.00,6; 2).

Лучшим среди эстонцев стал Рене Захна (+5:08.4 и 2 промаха) показав 51-й результат. Кристо Сиймер (+8:42.6 и 4 промаха) показал 92-й результат. Худшим среди эстонцев стал Роберт Хелдна (+13:32.7 и 7 промахав), и это только 112-е место.

Среди россиян лучшее время показал Эдуард Латыпов (+1:36.5 и 1 промах), заняв 7 место. Измученный гонкой Эдуард по окончании пятого круга совсем забыл, куда ему нужно было бежать на финиш, пропустил поворот на заключительную прямую и будто бы поехал на новый круг. Глупая ошибка для биатлониста, который уже не раз участвовал в гонках самого высокого уровня.