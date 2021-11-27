В Нидерландах выявлено более 60 коронавирусных авиапассажиров из ЮАР

По прибытии пассажиры были вынуждены на протяжении многих часов дожидаться результатов тестов в аэропорту. Ажиотаж в Нидерландах был вызван сообщениями о выявлении в южной части Африки нового варианта коронавируса, который получил название омикрон по букве греческого алфавита. По заключению экспертов, этот вариант гораздо заразнее "дельта"-варианта, который в настоящее время свирепствует во многих странах, поскольку имеет необычно много мутаций и, судя по всему, менее уязвим для антикоронавирусных вакцин, пишет Deutsche Welle.