Шахтеры ”Листвяжной” рассказали, как им ”скручивали” счетчики метана

Шахтеры и машинисты дизелевозов шахты ”Листвяжная” в Кемеровской области сообщили о том, что на предприятии скрывали истинные значения концентрации метана в забое. По словам горняков, незадолго до трагедии, унесшей жизни 46 шахтеров и пятерых спасателей, они фиксировали превышение ПДК метана, однако кто-то менял данные счетчиков.

Горняки передали редакции фото и видео датчиков из шахты, согласно которым, в августе и ноябре было зафиксировано превышение ПДК метана. Однако, как утверждают шахтеры, эти счетчики по указанию руководства изнутри проклеивали скотчем, чтобы сбить значения.

”Этот датчик двусторонним скотчем изнутри проклеивают, чтобы воздух не поступал туда и он не те данные показывал, которые есть на самом деле. Все это видели”, — рассказал машинист Артем Симон.

27 ноября суд принял решение об аресте всех обвиняемых по делу о взрыве на шахте ”Листвяжная”, после которого погибли 46 горняков и пятеро спасателей. До конца января заключены под стражу директор предприятия Сергей Махраков, его заместитель Андрей Молоствов, главный госинспектор Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслав Семыкин и его коллега Сергей Винокуров. Руководство шахты обвиняют в нарушении правил промышленной безопасности, а инспекторов — в халатности при проведении проверок. Всем арестованным грозит до семи лет лишения свободы, вины они не признают.