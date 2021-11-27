Кадри Лехтла без промахов прошла первую гонку на Кубке мира по биатлону. Но скорость подкачала

Эстонка Кадри Лехтла заняла 46 место, не допустив промахов, но отстав от победительницы, чешки Маркеты Давидовой, на 5 мин и 14 сек.

Туули Томингас финишировала на 41 месте, допустив 3 промаха (1+1+0+1), но ходом была быстрее своей сокомандницы и отстала от победительницы на 4 мин 34 сек.

Регина Оя заняла 67 позицию с двумя промахами, результат — отставание в 5 мин 56 сек.

Хуже всех гонка сложилась для Йоханны Талихярм. Из-за 7 промахов на огневых рубежах