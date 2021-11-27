27.11.2021, 17:28
Кадри Лехтла без промахов прошла первую гонку на Кубке мира по биатлону. Но скорость подкачала
Foto: Hendrik Osula
В шведском Эстерсунде стартовал биатлонный Кубок мира. Эстонские спортсменки бежали индивидуальную гонку — 15 км с четырьмя огневыми рубежами.
Эстонка Кадри Лехтла заняла 46 место, не допустив промахов, но отстав от победительницы, чешки Маркеты Давидовой, на 5 мин и 14 сек.
Туули Томингас финишировала на 41 месте, допустив 3 промаха (1+1+0+1), но ходом была быстрее своей сокомандницы и отстала от победительницы на 4 мин 34 сек.
Регина Оя заняла 67 позицию с двумя промахами, результат — отставание в 5 мин 56 сек.
Хуже всех гонка сложилась для Йоханны Талихярм. Из-за 7 промахов на огневых рубежах