Эстонский двоеборец прекрасно начал сезон на Кубке мира

Кристьян показал пятый результат в прыжках с трамплина, улетев на 137 метров (139,3 очка), а после лыжной гонки на дистанции 5 км он финишировал восьмым (+51,8 очков).

Победителем стал норвежец Ярл Магнус Рибер. Для норвежца это уже 6 победа в городе Рука и в общей сумме за все этапы Кубка мира у него 37 побед.

В прошлом сезоне уроженец Тарту в общем зачете Кубка мира занял 17 место и набрал 187 очков.