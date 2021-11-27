Ушел из жизни последний великий советский футбольный тренер

О смерти специалиста сообщил Российский Футбольный союз.

Скончался Герман Зонин. Легендарный советский футболист и тренер ушёл из жизни в возрасте 95 лет.



РФС выражает соболезнования родным и близким Германа Семёновича. pic.twitter.com/G2H3QxSuQG — РФС (@rfsruofficial) November 26, 2021

На смерть тренера отозвался известный футбольный журналист Василий Уткин:

"Герман Зонин прожил большую долгую жизнь. Ушел последний великий (безусловно) советский тренер. 95 лет. Гвозди из этих людей уже понаделали. Но и у гвоздей есть срок. Светлая память Герману Семеновичу Зонину".

Зонин работал в ”Трудовых резервах”, воронежском ”Труде”, сборной Бирмы, луганской ”Заре”, ленинградском ”Зените”, ростовском СКА, тбилисском ”Динамо”. В 1972 году Зонин привел ”Зарю” к победе в чемпионате СССР. В том же году он провел три матча в должности главного тренера сборной СССР.

В 60-е возглавлял сборную Бирмы, с которой выиграл футбольный турнир Азиатских игр.