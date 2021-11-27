27.11.2021, 11:20
Ушел из жизни последний великий советский футбольный тренер(2)
Фото: Photoagency Interpress/Russian Look
Умер бывший главный тренер ”Зенита” и ”Зари” Герман Зонин. Ему было 95 лет. В 1972 году он сенсационно привел луганскую (тогда ворошиловградскую) ”Зарю” к золоту чемпионата СССР.
О смерти специалиста сообщил Российский Футбольный союз.
На смерть тренера отозвался известный футбольный журналист Василий Уткин:
"Герман Зонин прожил большую долгую жизнь. Ушел последний великий (безусловно) советский тренер. 95 лет. Гвозди из этих людей уже понаделали. Но и у гвоздей есть срок. Светлая память Герману Семеновичу Зонину".
Зонин работал в ”Трудовых резервах”, воронежском ”Труде”, сборной Бирмы, луганской ”Заре”, ленинградском ”Зените”, ростовском СКА, тбилисском ”Динамо”. В 1972 году Зонин привел ”Зарю” к победе в чемпионате СССР. В том же году он провел три матча в должности главного тренера сборной СССР.
В 60-е возглавлял сборную Бирмы, с которой выиграл футбольный турнир Азиатских игр.