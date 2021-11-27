Новый вариант коронавируса "омикрон" вызывает серьезные опасения в Европе и у ВОЗ

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) выражает обеспокоенность по поводу того, как сможет отразиться на иммунной защите существующих вакцин появление обнаруженного в Южной Африке нового варианта коронавируса B.1.1.529, который Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала греческой буквой "омикрон", пишет Deutsche Welle.

Призыв к более активным санитарно-гигиеническим мерам



Как отмечают в ECDC, новый вариант вируса вызывает серьезные опасения, поскольку может значительно снизить эффективность вакцин и повысить риск повторного заражения коронавирусной инфекцией. По данным ECDC, "омикрон" имеет большое количество генных мутаций по сравнению с другими вариантами SARS-CoV-2 и поэтому потенциально считается самым опасным из всех известных вариантов. Пока нет точных сведений по поводу того, как переносится заболевание данным вариантом коронавируса, насколько эффективны существующие вакцины против него и сколь велик риск повторного заражения. Тем не менее ведомство считает вероятность распространения данного варианта в Европе высокой.

В связи с этим ECDC призвал население к более активным санитарно-гигиеническим мерам, включающим соблюдение социальной дистанции, ношение масок в общественных местах, проветривание помещений, частое мытье рук. Поездки в регионы повышенного риска рекомендуется избегать. Все это нужно для того, чтобы выиграть время, пока мы не получим больше информации, указала директор ECDC Андреа Аммон.