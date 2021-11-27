Эстонская сборная стартует на первом этапе Кубка мира по биатлону

Шведский Эстерсунд 27 ноября открывает программу первого этапа Кубка мира по биатлону. Нынешний сезон олимпийский и очевидная ставка спортсменов будет делаться на выход на пик формы к старту Олимпиады.

В субботу начало индивидуальной гонки среди женщин на дистанции 15 км в 12:45 по эстонскому времени. После женской индивидуальной гонки, в 16:00 начинается мужская индивидуальная гонка на дистанции 20 км.

В воскресенье пройдут спринтерские гонки, сначала женщины на дистанции 7.5 км в 12:00, а потом мужчины на дистанции 10 км в 14:45.

В нынешнем сезоне сборную Эстонию по биатлону возглавил бывший тренер женской сборной Беларуси, Фёдор Свобода.