Завершился ли грибной сезон? Миколог рассказал о грибах, которые можно собирать и зимой(8)
Считается, что с приходом зимы завершается и грибной сезон. Так ли это? Миколог Анатолий Тарасов рассказывает об этом подробнее и делится очередной порцией причудливых грибных форм, которые попали в объектив его камеры.
Кстати, прочитать другие материалы блога о природе Эстонии можно на сайте RMK здесь.
По правде говоря, не все грибы ”ушли”. Некоторые остались, и их можно собирать и сейчас, и в ноябре, и в декабре, и даже позже. К примеру, всем знакомые лисички я собирал в середине января, причём случалось это не единожды, разумеется, в бесснежные периоды и при температурах близких к нулевым. О зимнем опёнке, или Фламмулине бархатистоножковой (Flammulina velutipes), ценном грибе с противоопухолевыми свойствами, и говорить не приходится, похолодание и заморозки — его время. Или возьмём Саркосцифу австрийскую (Sarcoscypha austriaca), она же Бабушкино ухо, растущую на гниющей древесине, её мы обычно замечаем в лесах со сходом снега, в марте — апреле, а на самом деле её плодовые тела могут появиться уже в середине октября и благополучно пережить холода под снегом и весной продолжить рост. Кстати, совсем недавно коллега из Ставрополя Ирина Уханова как раз и обнаружила в местных лесах саркосцифу что случается довольно редко.
Названными грибами список хладостойких, или, если хотите, ”зимолюбивых” грибов не ограничивается, из представляющих потребительский интерес можно назвать ещё вёшенки, отчасти рядовки фиолетовые и, конечно же, чагу, вокруг которой сейчас поднялся настоящий ажиотаж, и который удвоился в связи с обнаружением у этого гриба лечебных антикороновирусных свойств. По аналогии, точно так же меня удивляет нерест налима — в то время как почти все ”порядочные” рыбы нерестятся по весне, этот выбирает самое суровое время года — зиму. Мазохизм какой-то! Получается, что и на грибы распространяются поговорки, ”в семье не без…”, а лучше ”всякому грибу своё время”.
Вобщем, грибы не перестают нас удивлять не только сроками своего появления, но и образами и формами. Познакомимся же с очередной порцией грибных причуд.
Раз уж мы упомянули о Саркосцифе, с неё и начнём.
Из леса с любовью!
Мякоть у гриба хрящеватая, хоть и с грибным запахом, но мне представляется безвкусной. Тем не менее, саркосцифа имеет своих почитателей и пользуется кулинарным спросом, главным образом для украшения салатов и других блюд.
Женский гриб
Кстати, в нумерологии цифра 8 обозначает материализацию желаемого. Так что, найдёте такой гриб — загадывайте желание, оно сбудется — даю установку!
Канкан
Мухомор, несмотря на то, что в последнее время всё больше и больше приобретает популярность в среде грибников, сторонников нетрадиционной медицины и, добавлю, нетрадиционного питания — гриб серьёзный, шутки с ним плохи, но иногда даже он позволяет себе фривольности.
Гриб с бантиком
Рядовка жёлто-красная (Tricholomopsis rutilans). За цветастость англичане называют этот гриб — plums and custard (сливы и заварной крем). Условно съедобный гриб после предварительного отваривания.
Соска
В этом контексте стоит напомнить, что медики не рекомендуют кормить грибами детей до 7-8 летнего возраста, а если же есть отклонения в здоровье, особенно в работе пищеварительного тракта, то и до 12 лет. Вообще всем надо иметь в виду, что белок грибов трудно переваривается и усваивается.
Бабочка
Чаще всего встречается копыто- или веерообразная форма трутовиков, но бывают и исключения, как в данном случае.
Пёс-барбос
Одна из излюбленных форм Строчка осеннего (Gyromitra infula), о котором можно было прочитать в недавней публикации в блоге.
Коронованная лисичка
В одной из своих заметок я назвал лисичку царицей лесов, а вот и подтверждение — корона на её шляпке.
А я всё гляжу, глаз не отвожу…
Сколько времени человек может продержаться не моргая? Гриб Сухлянка — бесконечно долго.
Откуда растут уши?
Свинушка подземная (Paxillus panuoides). Другие названия: Шахтный гриб, Пластинчатый домовой гриб, Свинушка пухлая, Свинушка уховидная. Будьте осторожны, гриб обладает слабоядовитыми свойствами.
У трёх нянек дитя…
Малышу из сказки Астрид Линдгрен ”Малыш и Карлсон” повезло больше, чем малышу-подосиновичку: у него была только одна нянька, она же домоправительница. Но зато какая! Хотя, как известно, молодость — недостаток, который проходит быстро. Тем более у грибов. Поэтому, когда начинается грибной слой, грибнику следует не зевать и быть порасторопней.
Снеговик
У Дождевика шиповатого (Lycoperdon perlatum) сезон долог, первые ”шарики” начинают встречаться в июне, последние можно обнаружить даже в декабре. В молодом возрасте гриб съедобен. Интересная деталь: при сушке гриб не темнеет, а в естественной среде по мере взросления становится буровато-коричневым, шипики, которыми покрыта поверхность гриба осыпаются, в вершине плодового тела образуется отверстие, через которое вылетают споры, так называемый ”дедушкин табак”. По питательности гриб сравним с белыми и шампиньонами.
Вальс
”Я пригласить хочу на танец Вас,
И только Вас,
И не случайно этот танец- вальс.”
/”Белый танец” Автор текста :Шаферан И. Композитор:Тухманов Д./
Опята северные (Armillaria borealis), словно кружащиеся в танце. Не находите?
Пришелец
И название у этого гриба соответствующее — Звездовик четырёхлопастный (Geastrum quadrifidum). Между прочим, существует теория о внеземном происхождении грибов. Возможно, когда-нибудь исследователь космического пространства, где то припланетившись, или призвездившись увидит такой гриб и закричит истошно: ”Грибы в иллюминаторе видны!” и на радостях споёт известный хит группы ”Земляне”.
Всем удачи и новых интересных находок!
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