Завершился ли грибной сезон? Миколог рассказал о грибах, которые можно собирать и зимой

По правде говоря, не все грибы ”ушли”. Некоторые остались, и их можно собирать и сейчас, и в ноябре, и в декабре, и даже позже. К примеру, всем знакомые лисички я собирал в середине января, причём случалось это не единожды, разумеется, в бесснежные периоды и при температурах близких к нулевым. О зимнем опёнке, или Фламмулине бархатистоножковой (Flammulina velutipes), ценном грибе с противоопухолевыми свойствами, и говорить не приходится, похолодание и заморозки — его время. Или возьмём Саркосцифу австрийскую (Sarcoscypha austriaca), она же Бабушкино ухо, растущую на гниющей древесине, её мы обычно замечаем в лесах со сходом снега, в марте — апреле, а на самом деле её плодовые тела могут появиться уже в середине октября и благополучно пережить холода под снегом и весной продолжить рост. Кстати, совсем недавно коллега из Ставрополя Ирина Уханова как раз и обнаружила в местных лесах саркосцифу что случается довольно редко.

Названными грибами список хладостойких, или, если хотите, ”зимолюбивых” грибов не ограничивается, из представляющих потребительский интерес можно назвать ещё вёшенки, отчасти рядовки фиолетовые и, конечно же, чагу, вокруг которой сейчас поднялся настоящий ажиотаж, и который удвоился в связи с обнаружением у этого гриба лечебных антикороновирусных свойств. По аналогии, точно так же меня удивляет нерест налима — в то время как почти все ”порядочные” рыбы нерестятся по весне, этот выбирает самое суровое время года — зиму. Мазохизм какой-то! Получается, что и на грибы распространяются поговорки, ”в семье не без…”, а лучше ”всякому грибу своё время”.

Вобщем, грибы не перестают нас удивлять не только сроками своего появления, но и образами и формами. Познакомимся же с очередной порцией грибных причуд.

Раз уж мы упомянули о Саркосцифе, с неё и начнём.

Из леса с любовью!