26.11.2021, 18:40
Стали известны соперники фуболистов России и Украины в стыковых матчах отбора на ЧМ-2022(3)
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Жеребьевка стыковых матчей европейской квалификации чемпионата мира по футболу 2022 года прошла в Цюрихе. Сборная России сыграет с Польшей в полуфинале стыковых матчей ЧМ-2022, украинцам досталась Шотландия.
Для того, чтобы выйти на чемпионат мира, команде Валерия Карпина нужно будет победить сначала поляков, а затем сыграть с победителем пары Швеция — Чехия. Обе игры российская сборная проведет дома.
Всего в стыковых матчах примут участие 12 европейских сборных. Финальные путевки на чемпионат мира в Катар получат три из них.
Все пары в полуфинальных стыковых матчах:
Шотландия — Украина
Уэльс — Австрия
Россия — Польша
Швеция — Чехия
Италия — Северная Македония
Португалия — Турция
Сетка финальных стыковых матчей:
Шотландия/Украина — Уэльс/Австрия
Россия/Польша — Швеция/Чехия
Италия/Северная Ирландия — Португалия/Турция
Полуфиналы пройдут 24 марта 2022 года, финалы — 29 марта.