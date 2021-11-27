В капкане между ”колючкой” и дубиной: замерзающие на белорусско-польской границе мигранты жаждут хотя бы вернуться домой

Мигранты, прилетевшие с Ближнего Востока в Восточную Европу, угодили в капкан надолго. Зима приближается угрожающе быстро, а двигаться вперед или назад нет никакой возможности.

У людей, вывезенных из Минска на западную границу Беларуси, нет ни денег, ни документов, ни человеческого достоинства, а вскоре они лишатся здоровья или даже земной жизни. А торговцы людьми, которые должны были помочь им пересечь границу, получили свою плату и теперь используют попавших в ловушку людей для машины диктатуры.

На границе нет автобана в Германию, только дремучий лес, который польские пограничники сделали еще более непроходимым. Вернуться тоже нельзя, потому что белорусские силовики толкают их назад под колючую проволоку, даже беременных женщин.