26.11.2021, 16:10
Бывший глава Олимпийского комитета Бразилии приговорен к 30 годам тюрьмы
Фото: Scanpix
Бывший глава Олимпийского комитета Бразилии Карлос Артур Нузман приговорен к 30 годам и 11 месяцам тюремного заключения за коррупцию, передает AP.
Отмечается, что Нузман мог иметь отношение к покупке голосов членов Международного олимпийского комитета (МОК) на выборах страны-хозяйки летних Олимпийских игр 2016 года, которые прошли в Рио-де-Жанейро.
79-летний Нузман не будет заключен под стражу до тех пор, пока не будут рассмотрены все апелляции по его делу.
Также различные сроки получили бизнесмен Артур Суареш, губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал и генеральный директор по операциям оргкомитета Рио-2016 Леонардо Грайнер.