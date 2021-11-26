Бывший глава Олимпийского комитета Бразилии приговорен к 30 годам тюрьмы

Отмечается, что Нузман мог иметь отношение к покупке голосов членов Международного олимпийского комитета ( МОК ) на выборах страны-хозяйки летних Олимпийских игр 2016 года, которые прошли в Рио-де-Жанейро.

79-летний Нузман не будет заключен под стражу до тех пор, пока не будут рассмотрены все апелляции по его делу.